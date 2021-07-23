В Воронеже от коронавируса умер профессор ВГУ

Андрей Глебов.
Фото: с сайта ВГУ.
От коронавируса скончался профессор кафедры истории зарубежных стран и востоковедения ВГУ, доктор исторических наук Андрей Глебов. Андрею Германовичу было 64 года. До 65-ти он не дожил чуть больше месяца. О смерти Андрея Германовича сообщила его жена Гелла Глебова:
- В 15.40 22 июля 2021 года, мой любимый муж, великий ученый и владелец питомника «Middangard», Глебов Андрей Германович скончался. Ковид.
Я ничего не могу сказать по части похорон, по указанной выше причине - ковид, и я также больна. Не рискуйте. Помните его живым и будьте живы.
Финансовой помощи не прошу, но прошу дать мне возможность найти заработок, чтобы достойно содержать собак, которыми он жил, гордился и так нежно любил.
Спасибо всем, кто был с нами эти дни. Я ваш должник.
Спасибо всем, кто его любил.
Моя жизнь закончена.
В некрологе ВГУ говорится:
- Ушёл из жизни один из ветеранов исторического факультета, человек огромного таланта, надежный товарищ. После окончания исторического факультета ВГУ Андрей Глебов остался работать в качестве лаборанта факультета и прошел путь до профессора, доктора наук. Он был специалистом в области историографии, вел общие и специальные курсы по истории Средневековья, работал с бакалаврами, магистрами, читал оригинальные авторские курсы для студентов-востоковедов. Андрей Германович был одним из самых авторитетных российских специалистов в истории раннефеодальной Англии. Его статьи и монографии высоко оценивались коллегами. Под руководством профессора Глебова было защищено 20 кандидатских диссертаций, он дал путевку в жизнь многим своим воспитанникам. Добрый, с прекрасным чувством юмора, Андрей Германович был любимцем факультета. Профессор Глебов был душой кафедры истории зарубежных стран и востоковедения.
- Мы потеряли не только блестящего специалиста, человека энциклопедических знаний, наставника молодежи. Мы потеряли друга. И эта утрата поистине невосполнима. Светлая память об Андрее Германовиче останется в нас навсегда. Выражаем соболезнование жене Андрея Германовича и его родным. Скорбим, - так отреагировали на смерть профессора его коллеги с кафедры истории зарубежных стран и востоковедения исторического факультета ВГУ.
Напомним, 23 июня умер от коронавируса профессор Воронежского медицинского университета Вячеслав Куташов. Ему было всего 48 лет.