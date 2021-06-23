В Воронеже скончался от коронавируса профессор медицинского университета

Фото: сайт Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко.

Заведующий кафедрой неврологии ВГМУ Вячеслав Куташов скончался от коронавируса 23 июня. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили знакомые профессора. Вячеслав Анатольевич поступил в больницу в тяжелом состоянии, с серьезным поражением легких. Находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер от нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности.

– Вот и еще одного замечательного доктора нет с нами. Талантливый врач, замечательный преподаватель, прекрасный человек. Молодой, полный сил и энергии. Ушел за несколько дней. Студенты ВГМУ и врачи Воронежа скорбят о невосполнимой утрате, – выразили соболезнования коллеги доктора медицинских наук.

Вячеслав Анатольевич родился в Томске в 1974 году в семье врача-невролога. В 1992-м поступил на лечебный факультет воронежского медуниверситета им. Н.Н. Бурденко и закончил его в 1998 году с красным дипломом. С 2004-го Вячеслав Куташов – главный врач и заведующий психологическим отделом ВРОБФ «Фонд помощи больным с раком». Через два года стал доцентом кафедры педагогики и психологии ВИФТ, а в 2010 – уже профессором. С 2017-го и по сегодняшний день Вячеслав Куташов возглавлял кафедру неврологии ВГМУ.

В медуниверситете сообщили, что гражданская панихида пройдет 24 июня в 10:00 в траурном зале Воронежской областной клинической больницы № 1.