В Воронеже арестовали подозреваемых по делу о крупной взятке сотрудников налоговой

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Подозреваемым по делу о получении взятки в крупном размере сотрудникам межрайонной ФНС Воронежской области избрали меру пресечения в виде ареста на срок до 19 сентября. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба СУСК по Воронежской области.

Напомним,фигурантами по делу проходят 40-летний заместитель начальника межрайонной инспекции и посредник - 38-летний бывший специалист той же инспекции. Еще в октябре прошлого года они согласились за восемь миллионов оказать содействие в переносе сроков плановой проверки коммерческой организации. Преступление вскрылось в июле этого года.