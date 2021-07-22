В Воронежской области нашли пропавших подростков-братьев

Воронежские поисковики прекратили поиски двух братьев – 12 и 14 лет – пропавших 18 июля в Калаче. К счастью, мальчишек нашли живыми и невредимыми. Об этом сообщили участники поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Сообщается, что братья все три дня прятались в лесу, планируя поездку к морю. Однако уйти далеко они не смогли.

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