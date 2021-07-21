Братья 12 и 15 лет ушли из дома в Воронежской области и не вернулись

Быть может, вы их видели?

В Воронежской области разыскивают двух братьев 12-летнего Дмитрия и 15-летнего Кирилла Замятина. Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщают, что ребята ушли из дома еще 18 июля , с тех пор о них ничего не известно. Живут они в городе Калач.

Рост Дмитрия - 162 сантиметра. У него худощавое телосложение и рыжие волосы. У Кирилла также светлые волосы и худое тело, но его рост - 158 сантиметров.

Быть может, вы их видели?

В день исчезновения Дмитрий был одет в серую футболку, в клетчатые черно-белые шорты и тапки черного цвета. При это с собой он зачем-то взял спортивный костюм темного цвета.

Кирилл также взял с собой красную толстовку и черные спортивные штаны. Одет же он был в красную футболку, красные шорты и сине-белые тапки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших ребятах, позвоните по номерам 8-961-182-95-90 или 112.