В Воронеже пост вице-мэра по градостроительству займет Александр Головацкий

Пост вице-мэра по градостроительству в Воронеже может занять Александр Головацкий, который до недавнего времени возглавлял проект в АО «Сибмост», а до этого руководил предприятиями дорожной и строительной отраслей.

- Александр Викторович имеет достаточный опыт для того, чтобы курировать работы на наших сложных, а в некоторых случаях беспрецедентных объектах. Постоянного неусыпного контроля требует завершение благоустройства в парке «Орленок». Трудная задача, поскольку крупные подрядчики город очень сильно подвели, а теперь в парке придется координировать работу сразу нескольких организаций. Внимание требует и проспект Революции, который обновляется под строгим и придирчивым общественным контролем. На госэкспертизу уходит проектная документация благоустройства Петровской набережной – тоже знаковой для Воронежа территории. И самый сложный наш объект – мега-школа на Московском проспекте. Вчера вновь начали поиск подрядчика на ее строительство, надеюсь, что сможем в результате найти достойную компанию, - отметил 21 июля глава Воронежа Вадим Кстенин.

Александр Головацкий уже завершает сбор документов для трудоустройства. В ближайшее время его представят коллегам. Работать в статусе исполняющего обязанности он будет до согласования депутатами Воронежской городской Думы.

Тем временем бывшему вице-мэру Воронежа, курировавшему эту же сферу, Юрию Бавыкину продлили домашний арест до 16 августа. Задержали его 17 февраля вместе с заместителем главы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светланой Васьковой. По версии следствия, Бавыкин пообещал кандидату в депутаты Сергею Кудрявцеву обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги попросил 400 тысяч рублей.