Бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину продлили домашний арест на два месяца

Фото – Ленинский райсуд

Ленинский районный суд 15 апреля продлил меру пресечения бывшему вице-мэру по градостроительству Юрию Бавыкину. Экс-чиновник подозревается в мошенничестве на выборах в горДуму (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В домашнем заточении он пробудет еще два месяца – до 16 июня, сообщили в райсуде.

На такой же срок продлили меру пресечения и бывшей подчиненной Бавыкина – замглавы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлане Васьковой.

По версии следствия, якобы Бавыкин, будучи на посту главы Коминтерновского района, пообещал кандидату в депутаты Сергею Кудрявцеву обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Деньги будущий парламентарий якобы передавал через Светлану Васькову. Только вот услугу ему не оказали и 400 тысяч не вернули.

В суде и вице-мэр Бавыкин, и его бывшая подчиненная Светлана Васькова вину свою признали.