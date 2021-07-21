Обвиняемого в мошенничестве с участком у ДК воронежского депутата выпустили из-под домашнего ареста

Обвиняемого в мошенничестве с участком у ДК Кирова депутата Гордумы Сергея Кудрявцева выпустили из-под домашнего ареста. Об этом 21 июля «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Теперь ему запрещены лишь некоторые действия, например, общение каким-либо способом без разрешения следователя и суда с участниками уголовного производства по делу. Ему также необходимо приходить по вызовам к следователям и в суд. Прокурор возражал против изменения меры пресечения, а следователь поддержал.

Напомним, депутата задержали прямо перед новогодними праздниками и поместили сначала в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он обманным путем решил приобрести права собственности на него без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости и предоставил документы в ДИЗО. О том, что на земле находятся объекты собственности Российской Федерации, - умолчал. По оценке Росимущества, своими действиями депутат мог причинить ущерб бюджету более 31 млн рублей. В изоляторе Кудрявцев провел один месяц - в конце января его отпустили под домашний арест. Эту меру несколько раз продляли.