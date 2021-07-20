В Воронеже нашли пропавшего 13-летнего подростка

Во вторник, 20 июля, нашли 13-летнего Александра Баулина, ушедшего в неизвестном направлении из дома на улице Тепличный микрорайоне Тенистый 19 июля. Ранее мальчик уже пропадал. Подростка обнаружили недалеко от его дома.

- Мальчика передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В период его отсутствия дома преступления в отношении ребенка не совершались, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, в Калаче ищут 46-летнюю Наталью Воронину, ушедшую из дома 17 июля. Женщина нуждается в помощи врачей.