В Воронежской области снова объявили штормовое предупреждение из-за жары

Ждать прохлады, по прогнозам синоптиков, осталось еще чуть больше двух дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. В региональном гидрометцентре отметили, что местами по области 19 июля температура могла достигать отметки в 35-38 градусов.

Однако дело уже идет к вечеру, и раскаленная сковородка, на которой мы медленно поджариваемся уже две недели, должна немного остыть. Напомним, 20 июля обещают «похолодание» до 30 градусов. А настоящую прохладу стоит ждать 22 июля. Дождь и гроза должна принести температуру +21 градус.

Кстати, не исключено, что 19 июля будет установлен очередной дневной температурный рекорд. Об этом станет известно в ближайшее время.