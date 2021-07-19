В Воронеже жуткая жара вскоре сменится резким похолоданием

Синоптики обещают, что жару осталось терпеть недолго. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики наконец-то порадовали прогнозом. Жара, похоже, вскоре закончится.

- С юго-запада идет холодный атмосферный фронт, - рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. – Он обусловит резкое снижение температуры. Уже в конце рабочей недели днем будет чуть больше 20 градусов.

В ночь на вторник, 20 июля, подует западный ветер. Он принесет с собой облачную погоду при +20 градусах. Днем снова будет жарко – до +30, но возможен дождь.

В среду, 21 июля, ночью снова облака будут скрывать луну, вероятны осадки при +19 градусов. Подует северо-западный ветер. Днем будет пасмурно при +28 градусах.

В ночь на четверг, 22 июля, синоптики обещают небольшой дождь и +16 градусов. Днем осадки усилятся, вероятна гроза. Зато будет прохладно - +21 градус.

В пятницу, 23 июля, ночью снова возможен небольшой дождь при +14 градусах. Днем он продолжится. И снова будет комфортная температура - +22 градуса.