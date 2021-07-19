Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2021 16:28

В Воронежской области водитель, устроивший ДТП с пятью ранеными, был пьян

В отношении него возбудили уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителю за пьяную езду грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Водителю за пьяную езду грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Богучарские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя «Фольксвагена-Пассат», из-за которого случилось ДТП, где пострадали пять человек.

Напомним, 18 июля в 6.25 на 10 километре дороги «М-4«Дон»-Богучар-Петропавловка» в Богучарском районе местный житель, управлявший «Фольксвагеном», выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссаном-Альмера», которым рулил 47-летний житель Ростовской области. В результате в больницу попали оба водителя, 12-летний мальчик, ехавший в японской иномарке, и две пассажирки немецкой машины (обеим по 42 года).

- Водитель «Фольксвагена-Пассат» находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Ему предстоит отвечать по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит от трех до семи лет лишения свободы. Проверка обстоятельств ДТП продолжается, допрашиваются свидетели, назначены несколько судебных экспертиз.