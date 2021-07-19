В Воронежской области водитель, устроивший ДТП с пятью ранеными, был пьян

Водителю за пьяную езду грозит от трех до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Богучарские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя «Фольксвагена-Пассат», из-за которого случилось ДТП, где пострадали пять человек.

Напомним, 18 июля в 6.25 на 10 километре дороги «М-4«Дон»-Богучар-Петропавловка» в Богучарском районе местный житель, управлявший «Фольксвагеном», выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссаном-Альмера», которым рулил 47-летний житель Ростовской области. В результате в больницу попали оба водителя, 12-летний мальчик, ехавший в японской иномарке, и две пассажирки немецкой машины (обеим по 42 года).

- Водитель «Фольксвагена-Пассат» находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Ему предстоит отвечать по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит от трех до семи лет лишения свободы. Проверка обстоятельств ДТП продолжается, допрашиваются свидетели, назначены несколько судебных экспертиз.