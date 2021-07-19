В Воронежской области в аварии ранены пять человек, в их числе 12-летний мальчик

Всех пятерых раненых увезли в местную больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 18 июля, в 6.25 в Богучарском районе на 10 километре дороги «М4«Дон»-Богучар-Петропавловка» столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Ниссан Альмера».

По данным полиции, водитель «Фольксвагена», 39-летний местный житель, ехавший со стороны хутора Галиевка в направлении Богучара, вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Ниссан-Альмеру», за рулем которой был 47-летний житель Ростовской области.

В ДТП получили травмы оба водителя и две 42-летние женщины, ехавшие в «Фольксвагене». Обе – местные жительницы. Также в аварии пострадал 12-летний мальчик из Ростовской области, сидевший в «Ниссане». Всех пятерых пострадавших доставили в местную больницу.

Напомним, 17 июля около 14.30 в Бобровском районе водитель «ГАЗ – 2790», 36-летний житель Дагестана, при перестроении не уступил дорогу «БМВ-Х6». Пострадали три человека из иномарки: 63-летний мужчина, 46-летняя женщина и 6-летний мальчик, все они жители Московской области.