В ДТП на воронежской трассе пострадала московская семья с 6-летним ребенком

Пострадавших госпитализировали Фото: из архива «КП»

На дороге в Бобровском районе Воронежской области в субботу, 17 июля, столкнулись автомобили, двигавшиеся с юга в направлении Москвы. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля «Газ – 2790», житель Дагестана, при перестроении не предоставил преимущество автомобилю «БМВ-Х6», под управлением 60-летней жительницы Московской области. В результате столкновения пострадали три человека из иномарки: 63-летний мужчина, 46-летняя женщина и 6-летний мальчик, все они жители Московской области. Пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошло 99 аварий, из них в Воронеже 54. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек.