Мощный ливень в Воронеже мало кто заметил

Дождь пролился только на узком участке в Советском районе. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост с видео желанного сильного дождя. Оказалось, он случился в воскресенье, 18 июля, в Советском районе. В посте говорится, что ливень был в районе от улицы Пешестрелецкой до керамического завода с 15 до 16 часов. Вода при этом доходила до бордюров.

В комментарии к посту Елена Корчагина отметила, что Юго-Западный рынок «плавал в воде». А на улице Перхоровича и признаков дождя не было. В других откликах к посту воронежцы, изнывающие от жары, сетуют, почему ливня не было в их районах.

Напомним, ранее воронежские синоптики сообщили, что дожди по до конца неясной причине в последнее время обходят центр Воронежа и выпадают ближе к его окраинам.

Кстати, уже в ближайшее время, по прогнозам метеорологов, жара должна отступить, и начнутся долгожданные дожди. К примеру, в четверг, 22 июля, синоптики днем обещают уже +21 градус.