Синоптики: «Погода в Воронеже в ближайшие годы может быть очень агрессивной»

Периоды удушающей жары в Воронеже, к сожалению, будут часто повторяться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жуткая жара побудила нас отправиться в Воронежский гидрометцентр. Чтобы поговорить с синоптиками о том, какие капризы погоды ожидают нас в ближайшие годы. Метеорологи дали примерный прогноз, хотя и с большими оговорками. Как известно, близкий к истине делают только на ближайшую неделю. Но многолетний опыт наблюдений позволяет сделать определенные выводы и на более дальнюю перспективу.

«КЛИМАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗИМОЙ СТАНОВИТСЯ ПОХОЖИМ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ»

- Последние зимы в нашем регионе отличаются прежде всего малым количеством снега, иногда практически его отсутствием, - говорит руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – О чем это говорит? Как бы это ни банально звучало, о глобальном потеплении. На климат влияет человеческий фактор. У нас в 90-е годы многие заводы остановились, и природа вроде бы должна была немного вздохнуть. Но климат Земли не только от России зависит. Китай все хвалят, но там в ходе развития к природе тоже порой просто хищнически относятся, в Бразилии вырубают заповедные леса. Вроде бы далеко, а все равно на климат влияет.

- Как он изменился за последние годы в Воронежской области?

- Достаточно сильно, хотя и не так, как, скажем, на Крайнем Севере. Там в отдельных поселках тает вечная мерзлота, и фундаменты домов «плывут». У нас нет таких катаклизмов. И все же за последние лет 20 глобальное потепление ощущается и у нас. В среднем по России с 1985 года температура поднялась на 2,1 градуса. Примерно такие же изменения есть и в Воронежской области.

График изменения погоды в мире и в России. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Можно ли говорить о том, что климат у нас уже не совсем умеренно-континентальный?

- Если брать зиму и лето, думаю, что он явно изменился. Совсем недавно была сильная жара, когда были побиты пара температурных рекордов. Но самое главное – она была очень продолжительная. Такого июня трудно припомнить. В 2010 и 2012 году тоже были жаркие годы, но тогда все же очень жаркий период приходился скорее на макушку лета, то есть, его середину и далее. А вот на начало столь длительный период духоты, пожалуй, уникальный. В целом же, если проанализировать погоду в последние годы, то климат летом все больше похож на степной, скажем, на саратовский. А порой, как, например, в июне 2021-го и вовсе на засушливую Калмыкию.

- А что можно сказать о зиме?

- Как вы, наверное, сами заметили, она становится все более мягкой. Жгучих морозов за минус 30 уже трудно припомнить. Снег выпадает, ребятишки повеселятся чуть-чуть, а он уже тает. Скорее сейчас наш зимний климат становится более похож на западноевропейский.

Зима с большим количеством льда располагает к романтике. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

- И эти тенденции в ближайшие годы, видимо, сохранятся?

- Скорее всего, да.

«ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ»

- В последнее время все чаще во время дождей городские дороги оказываются залиты так, что машины глохнут. Неужели такое мощное количество осадков выпадает?

- Нет, в целом месячная норма не бывает так уж сильно превышена. С другой стороны, погода становится все более, скажем так, агрессивной. Если дождь, так сильный, если град, значит, крупный. И в ближайшем будущем опять же подобная тенденция, скорее всего, сохранится. Однако ошибочно думать, что в совсем недалеком прошлом подобных катаклизмов не было. Например, в последнее время регулярно заливает парк «Динамо». 16 июня там выпало примерно 42 миллиметра осадков. Много. Но вот в 1988 году было аж 141. С того времени, кстати, возможно, «Динамо» и забросили.

Александр Сушков: "В последнее время у нас если дождь, так сильный, если град, так крупный". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Это тогда поезд сполз к водохранилищу?

- Да, ночью 26 июня 1988 года это случилось. Поезд Воронеж-Москва из-за размытия полотна просто лег на мощные деревья внизу и потихоньку сполз к водохранилищу. Тогда выпал, действительно, очень сильный дождь. И самое плохое, трудно поддающийся прогнозу. К счастью, в поезде только один человек слегка пострадал, ему оказали первую медицинскую помощь. И все. Если бы были жертвы, думаю, и у синоптиков, не угадавших дождь, головы бы полетели.

- А были ли другие запомнившиеся ЧП, связанные с дождем, градом?

- В начале 60-х годов, помню, сильные осадки были. И с мощным градом, - включается в разговор дежурный синоптик Вячеслав Морозов. - До сих пор помню, как с театра оперы и балеты часть крыши слетела.

- Но за прошедшие годы качество прогнозов таких стихийных бедствий, наверное, далеко ушло вперед?

- Как сказать. Все-таки меньше 200 лет служба синоптиков действует, - размышляет Александр Сушков. – Даже японцы цунами как-то не научились предсказывать.

- В последнее время что-то неладное с Воронежем творится. Очень непредсказуемой погода стала в областном центре, - говорит Вячеслав Морозов. – Вроде прогнозируем: дождь 100 процентов. Доходят до водохранилища облака, описывают возле него дугу, и выливаются еще мощнее на окраинах или в пригородных районах. А в Воронеже в отдельных местах ни капли не упадет.

Владимир Морозов: "Дожди как будто специально обходят Воронеж". Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Возможно, связано это и с тем, что над городом еще и стоит столб из пара и пыли, порой тоже влияющий дождевые тучи. Воронеж – теперь город-миллионник. А значит, и погодные условия с его разрастанием вширь меняются. Согласен с коллегой, что и микроклимат с появлением водохранилища сильно изменился, - считает Александр Сушков. – Кстати, очень не приветствую освоение намывных земель на нашем «море». Приведет это, на мой взгляд, к тому, что новые здания, которые там собираются построить, просто подтопит. Русло водохранилища сузится, и при разливе даже плотины и шлюзы могут не справиться.

СТОИТ ЛИ НАМ БОЯТЬСЯ АМЕРИКАНСКОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ИЗ УКРАИНЫ?

- Сейчас строится много завиральных гипотез. Например о том, что погода так резко меняется, потому что американцы испытывают на нас климатическое оружие. Дескать, рядом враждебная Украина, и янки могут оттуда нам погоду портить. Теоретически это возможно?

- Очень маловероятно. Крайне дорогая затея, - уверен Александр Сушков. – Овчинка, как говорится, выделки не стоит. Не могу себе представить, что американцы будут вкладываться в Незалежной в эту сомнительную затею. К тому же перспективы ее сомнительны. Человек может привыкнуть к сильным жаре, и к ходу. Ну, лучше оденемся, или сделаем более мощные кондиционеры.

- Еще одна потенциальная опасность с Украины – тлеющий саркофаг Чернобыльской АЭС. Сейчас появляются сообщения, что там происходят какие-то процессы, что-то тлеет. Не грозит ли это новым взрывом, который и на нашей области может сказаться?

- Как бывший военный, могу сказать, что опасности, скорее всего, нет, - считает Вячеслав Морозов. – Дело в том, что тлеющее там топливо взрывом не грозит. Нет для этого активных элементов. Вот если бы катастрофа была на месте, где водородную бомбу делали, потенциальная возможность взрыва была бы. Но, к счастью, это не тот случай.

- А вообще насколько реально сейчас масштабное использование климатического оружия?

- В принципе есть какие-то сведения, что американцы что-то подобное изучают на Аляске – специальные антенны там ставят, локаторы. Но это, видимо, скорее теоретические исследования. Гораздо страшнее тектоническое оружие. Скажем, то, что сейчас обсуждают – направленный ядерный взрыв где-то в океане, скажем, вызывает цунами, и вместо США возникает большой пролив между Тихим и Атлантическим океаном. Или менее масштабно - создать определенные колебания земли, например, чтобы оживить Йеллостоунский вулкан. Уверен, и американцы в отношение нашей страны подобные сценарии рассматривают.

- Ну это мы далеко от наших реалий ушли, - вступает в разговор Александр Сушков. – А если вернуться к украинцам, среди которых сейчас, к сожалению, немало нацистов, диверсий с их стороны исключать нельзя. Вот, скажем, лесные пожары. Это просто невнимательность курильщика или кто-то это специально сделал? А ведь леса – наши легкие, и без них есть вероятность возвращения сильных песчаных бурь. Так что, увы, не только истончившийся озоновый слой из-за промышленных выбросов на погоду может повлиять, но и нынешняя напряженная политическая ситуация.

- Тем более важно увеличить точность «попадания» прогноза…

- В этом бы очень помогло введение в строй метеолокатора возле села Костенки Хохольского района. Он мог бы позволить видеть грядущие изменения погоды в радиусе 300 километров («КП-Воронеж» подробно писала об этом приборе – Ред.). Однако из-за непонятных для меня бюрократических проволочек им пока нельзя пользоваться, нет соответствующего разрешения. А ведь его осталось только включить. Да и все оборудование стоит у нас в таком маленьком помещении… Если все так и оставить, нужно в этой комнатке посадить четырех операторов. При работающем оборудовании будет такая духота. Просим расширить наши «апартаменты», но пока нам навстречу не идут.