Перед расправой над профессором ВГУ убийцы тайком проникли в его квартиру

Подсудимый Харламов в зале суда Фото: Ирина КАЗАНИНА

Гособвинитель по делу об убийстве и расчленении профессора химии ВГУ Вячеслава Кузнецова на заседании областного суда 16 июля раскрыл некоторые подробности подготовки и реализации преступного замысла.

По данным следствия, идея присвоить сбережения профессора возникла у подсудимых Дмитрия Быковского и его приятеля Александра Харламова за несколько месяцев до преступления - в августе 2019 года. Тогда будущие сообщники оказались в трудном материальном положении и искали возможность получить большую сумму денег. Дмитрий Быковский, бывший студент Кузнецова, зная о том, что профессор имеет приличные сбережения, предложил другу завладеть деньгами. Чтобы оценить возможный размер «прибыли» друзья в отсутствие хозяина незаконно проникли в квартиру Кузнецова. Там они через личный компьютер профессора проверили состояние его банковских счетов.

Окончательно план убийства созрел у друзей в феврале 2020 года. А в ночь с 4 на 5 марта они приступили к осуществлению задуманного – пришли в дом к Кузнецову, жестоко расправились с ним, усыпив хлороформом. После этого профессора задушили, присвоив его сбережения – в общей сложности добычей сообщников стали почти 2 миллиона рублей. Позже тело расчленили и перевезли на съемную квартиру, где несколько месяцев хранили в емкостях с кислотой.

В суде Харламов свою вину признал, Быковский - нет.