Воронежца, напугавшего школьников стрельбой из газового оружия, будут судить за хулиганство

В мае мы писали о ЧП у школы №85, где школьники на уроке физкультуры увидели за забором мужчину с пистолетом. Он показал оружие ребятам, а потом выстрелил в воздух. По подозрению в хулиганстве полицейские задержали 34-летнего воронежца. В момент совершения преступления он был пьян.

У подозреваемого нашли газовое оружие модели «Пионер». Мужчина свою вину признал частично, рассказав, что не показывал школьникам оружия, а просто решил на улице испробовать его.

- В результате указанных противоправных действий окружающие, в том числе несовершеннолетние, испытали реальное чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье, - рассказали в СУСКе по Воронежской области.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. Обвинительное заключение направили в суд.