В Воронеже школьников напугал прогуливающийся за забором мужчина с пистолетом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Инцидент случился сегодня, 18 мая, возле школы № 85 около 9:40. Дети во время урока физкультуры увидели за забором подозрительного мужчину, который им показал предмет якобы похожий на пистолет. Через некоторое время последовал хлопок, который они приняли за выстрел.

Ситуацию прокомментировали в мэрии. По информации администрации школы, мужчина прошел мимо территории учреждения, не пытаясь проникнуть за ограждение и более не демонстрируя предмет.

– В результате администрацией школы немедленно принято решение о вызове группы быстрого реагирования. Росгвардия приехала очень оперативно и начала поиск гражданина, однако обнаружить его не удалось. В настоящее время в школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства, – пояснили в мэрии.