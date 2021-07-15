В Воронеже столкнулись мотоцикл и легковушка

Утром четверга в Воронеже произошла авария с участием байка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, около 8 часов на улице Пирогова у дома №87а столкнулись «Шкода Октавия», под управлением 53-летнего местного жителя, и мотоцикл «Сузуки», за рулем которого сидел 39-летний воронежец.

В результате столкновения пострадала 38-летняя женщина, пассажир байка. Ее доставили в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.

Напомним, накануне байк стал участником массового ДТП на площади Ленина.