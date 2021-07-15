В центре Воронежа байкер попал в массовое ДТП

Байкера госпитализировали Фото: из архива «КП»

В среду, 14 июля, около 11.55 на площади Ленина в Воронеже произошла авария с участием четырех транспортных средств. По предварительным данным полиции, «Фольксваген Туарег» под управлением 42-летней местной жительницы, двигаясь со стороны улицы Плехановской в сторону улицы Кирова, зацепил попутный мотоцикл «Bajaj Boxer» с 34-летним водителем. После столкновения байк отбросило на припаркованные «Киа Сид» и «Шкоду Фабия».

В результате ДТП автомобили байк получили повреждения, а мотоциклист – ранения различной степени тяжести. На машине скорой помощи его забрали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.