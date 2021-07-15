В большинство домов воронежского микрорайона Придонской вернули электричество

В течение минувшей ночи ремонтные бригады работали над восстановлением электроснабжения в поселке Придонской, где накануне вечером произошло короткое замыкание и повреждение кабеля.

Как рассказали в мэрии, на какое-то время основное количество домов перевели на резервные источники питания, позже их электроснабжение восстановили. Ремонт поврежденного участка еще до конца не завершен.

- Сейчас два дома остаются запитанными от дизельгенераторов, - сообщили в пресс-службе администрации Воронежа. - Но местная котельная питается не полностью, подаваемых мощностей не достаточно для подачи горячей воды. Технологический цикл таков, что после запуска электроснабжения котельной потребуется несколько часов, чтобы в дома поступила горячая вода.