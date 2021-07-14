Воронежский микрорайон Придонской остался без электричества поле пожара на промзоне

Большую часть домов удалось запитать по временной схеме Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

14 июля около 15:00 короткое замыкание привело к пожару на территории промзоны по улице Латненская в Воронеже. Огонь оперативно потушили, однако питающие кабели пришли в негодность и требуют замены.

- В результате аварии часть микрорайона Придонской осталась без электричества. Было принято решение насколько возможно большую часть домов запитать по временной схеме или от генераторов. Специалисты ресурсоснабжающией организации ведут работу по восстановлению подстанций, - сообщили в пресс-службе мэрии.