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Общество14 июля 2021 9:48

Подрядчика, из-за которого просела колонна на фасаде воронежского лестеха, оштрафовали

Компании придется выплатить всего 100 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Центральный районный суд Воронежа оштрафовал липецкое ООО НПЦ «Черноземье» за нарушение закона об охране объектов культурного наследия ( ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ). Речь идет об эпизоде с просевшей колонной на фасаде Воронежского лесотехнического университета (ул. Тимирязева, 8).

Компании придется выплатить 100 тысяч рублей. Об этом 13 июля сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

С октября 2020 года по март 2021-го подрядчик занимался ремонтом здания лесотехнического института. Вот только фирма отклонилась от согласованной проектной документации. Что привело к нарушению целостности фундамента и деформированию портика и колонны. В апреле 2021 года был составлен протокол об административном нарушении и направлен в суд.

После ЧП была подготовлена рабочая документация на проведение противоаварийных работ.