В Воронеже разрушенный фасад в лесотехническом университете отремонтируют до потепления

Власти приняли решение отремонтировать «просевшую» колонну на фасаде воронежского лесотехнического университета (ул. Тимирязева, 8). Деформированный портик вернут на место, как только потеплеет. Об этом рассказали 18 марта в группе управления по охране объектов культурного наследия области в соцсетях.

Ранее стало известно по сообщениям очевидцев, что фасад старейшего вуза Воронежа покрылся трещинами и одна из колон правого крыла рискует обвалиться. В связи с этим в региональном ведомстве созвали оперативное совещание. В нем приняли участие представители университета и подрядной организации – ООО НПЦ «Черноземье» (г. Липецк).

– По итогам было принято решение оперативно подготовить рабочую документацию на проведение противоаварийных работ авторским надзором, получению задания Управления пользователем объекта и разрешения Управления подрядчиком с целью проведения данных работ до наступления положительных температур, – прокомментировали в ведомстве.