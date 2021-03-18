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Общество18 марта 2021 17:40

В Воронеже разрушенный фасад в лесотехническом университете отремонтируют до потепления

У здания произошла серьезная деформация входной колонны
Евгения ФРОЛОВА
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Власти приняли решение отремонтировать «просевшую» колонну на фасаде воронежского лесотехнического университета (ул. Тимирязева, 8). Деформированный портик вернут на место, как только потеплеет. Об этом рассказали 18 марта в группе управления по охране объектов культурного наследия области в соцсетях.

Ранее стало известно по сообщениям очевидцев, что фасад старейшего вуза Воронежа покрылся трещинами и одна из колон правого крыла рискует обвалиться. В связи с этим в региональном ведомстве созвали оперативное совещание. В нем приняли участие представители университета и подрядной организации – ООО НПЦ «Черноземье» (г. Липецк).

– По итогам было принято решение оперативно подготовить рабочую документацию на проведение противоаварийных работ авторским надзором, получению задания Управления пользователем объекта и разрешения Управления подрядчиком с целью проведения данных работ до наступления положительных температур, – прокомментировали в ведомстве.