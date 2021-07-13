В Воронеже на два дня закроют парковку у Центрального парка

14 и 15 июля будет закрыта автомобильная парковка на территории Воронежского центрального парка. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это необходимо для очистки территории от песка и грунта после обильных дождей.

- Просим воронежцев с пониманием отнестись к этим временным ограничениям и в указанные дни не приезжать в парк на личном автотранспорте, а при нахождении на территории в случае проведения там работ также быть аккуратными и внимательными, - обращают внимание в городской администрации.

Центральный парк уже дважды приходилось закрывать из-за дождей: существующие ливневые канализации просто не справлялись с осадками. Парк превращался в непроходимое место. Чиновники сейчас разрабатывают техническое решение, которое позволило бы уменьшить вероятность повторения подобных ЧП.