Потоп в Центральном парке Воронежа 16 июня 2021 года: фото последствий

Площадь перед входом в парк покрыта скользкой грязью Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Грозовой ливень со шквалистым ветром обрушился на Воронеж в середине рабочего дня 16 июня. Туча прошла над Центральным и Северным районами, вызвав не просто подтопления, а настоящие катаклизмы. Больше всего досталось Центральному парку, «Динамо».

С первыми каплями дождя вода с частного сектора в районе улиц Рылеева и Бурденко, с виадука, улицы Ленина и Березовой Рощи потоками хлынула по склонам, игнорируя ливневые каналы. Объединившись внизу в бурлящую грязевую реку, потоки в считанные минуты наполнили парковку и площадь перед входом в парк, а затем понеслись по главной аллее. Владельцы машин даже не успели отреагировать – так быстро прибывала вода. Некоторые автомобили утонули по самые окна.

Размытый склон Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вечером того же дня въезд в парк закрыли, мэрия объявила, что восстановительные работы займут два дня. Откроется "Динамо" лишь 20 июня.

ПОД СЛОЕМ ГРЯЗИ

17 июня корреспондент «Комсомолки», вооружившись фотоаппаратом, прогулялся по парку. Признаки первых разрушений бросаются в глаза уже на лестнице, ведущей к парковке. Здесь вода размыла склон, смела часть бетонного бордюра и ливневой канавы, оставив в грунте глубокую борозду.

На парковке - машины - "утопленники" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Эвакуаторы увозят из парка утонувшие машины Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сама парковка представляет собой грязевое озеро. На ней еще стоят несколько машин-«утопленников». Кто-то из владельцев пытается просушить мотор в надежде поехать своим ходом, другие ждут эвакуатор. Тут же работает техника и дворники. Поливочные машины со щетками смывают чернозем с плитки и сметают его к бордюру. Затем рабочие собирают эту грязь лопатами.

Клумбы с розами уничтожены, система полива разрушена потоком воды Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На площади перед воротами парка картина еще печальнее: то же черное скользкое месиво поверх плитки, разрушенные клумбы с утонувшими в грязи мини-розами. Систему капельного автополива напрочь смыло потоком. В сплошной грязи и шикарные пионы вдоль центральной аллеи, в ней же – колонны входной группы, скамейки, урны, деревья, детский аттракцион "Паровозик"… Кажется, что смыть эту грязь получится нескоро…

Клумбы с некогда шикарными пионами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По замызганным дорожкам бредут унылые горожане, а молодежь, не желая пачкать обуви, совершает экскурсии на элекросамокатах.

На эти скамейки придется присесть еще не скоро Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А вот семья уток на озере, похоже, чувствует себя превосходно. Родители чистят перья по соседству с голубями, а три утенка резвятся в мутном водоеме, быстро перебирая лапками на призывные покрякивания старших.

Обилию воды радуются только водоплавающие Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОЛУМЕСЯЧНАЯ ДОЗА ДОЖДЯ

Как рассказали «Комсомолке» в Воронежском гидрометцентре, за четыре часа дождя на Воронеж выпал 41 мм осадков при декадной норме 21 мм. То есть за день – почти две десятидневные нормы!

Десант рабочих экстренно приводит парк в порядок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Такие локальные явления трудно прогнозировать, - рассказал дежурный синоптик. – Мы оцениваем их как неблагоприятные, но это не чрезвычайная ситуация. Ливни, с градом и грозами летом не редкость.

Печальный паровозик Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Но есть и хорошая новость – этим ливнем нерасторопный циклон, гостивший у нас не одну неделю, послал Воронежу прощальный «привет» и отправился на юг, поливать Ростовскую область.

КСТАТИ

Подобные этому потопы случались в парке "Динамо" за его историю неоднажды. Самый большой был в 1988 году и тоже вызван ливнем. Тогда вода не только наполнила низину парка, но даже размыла насыпь под железнодорожным полотном на улице Ленина, из-за чего пассажирский поезд почти сполз под откос. Вагоны задержали мощные деревья.