В очередном районе Воронежской области ввели карантин по бешенству

До 22 сентября 2021 года ввели карантин по бешенству животных на части территории Острогожского района. Соответствующий указ 9 июля подписал губернатор Александр Гусев.

Очаг заболевания зафиксировали в личном подсобном хозяйстве на улице Тенистая города Острогожск. Карантин предполагает ряд запретов, в частности на ввоз и вывоз восприимчивых к вирусу животных. Запрещается проведение тех же ярмарок и выставок с животными.

С начала 2021 года очаги бешенства среди животных ранее были зарегистрированы уже в нескольких районах области, причем в некоторых – по два раза. Чем нынешняя ситуация с бешенством угрожает жителям, и какие меры принимает правительство, «Комсомолке» рассказали в управлении ветеринарии области.