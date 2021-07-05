В восьми районах Воронежской области с начала года выявили очаги бешенства животных

Чаще всего бешенство выявляют у собак и кошек Фото: из архива «КП»

С начала 2021 года очаги бешенства среди животных зарегистрированы уже в восьми районах области, причем в некоторых – по два. Сегодня, наверно, уже никому не надо объяснять, насколько серьезна эта болезнь, не имеющая лечения. Единственное спасение от нее - профилактика.

Чем нынешняя ситуация с бешенством угрожает жителям, и какие меры принимает правительство, «Комсомолке» рассказали в управлении ветеринарии области.

КРИВАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

На сайте правительства Воронежской области за полгода опубликовали больше 10 указов о введении карантина на территориях, где выявили больных бешенством животных. Без регистрации случаев бешенства не обходится ни один год. Причем, по данным управления ветеринарии, цифры меняются волнообразно. Так, например, в 2017-м и 2018-м годах было зарегистрировано 134 и 99 случаев заболевания животных бешенством, соответственно. В тоже время в 2019-ом и 2020-ом - 34 и 18. В этом свете нынешняя заболеваемость незначительно отличается от обычной. Пока говорить об эпизоотии (эпидемии среди животных), по словам ветеринаров, нет оснований. В управлении считают, что кривая заболеваемости имеет тенденцию к постепенному снижению.

ОПАСНОСТЬ СОВСЕМ РЯДОМ

Чаще всего бешенство регистрируют среди ближайших четвероногих друзей – собак (34%) и кошек (32%). Несколько ниже процент выявленных больных бешенством среди диких животных, что вполне логично – они попадают на исследование случайно, когда либо выходят к жилью, либо нападают на людей и домашних животных.

- На продуктивных (сельскохозяйственных – Авт.) животных приходится менее 10% всех зарегистрированных случаев бешенства в Воронежской области, - отметили в управлении ветеринарии области. - Районами, в которых бешенство животных в течение последних пяти лет выявляется реже других, являются Борисоглебский, Верхнемамонский, Воробьевский, Грибановский, Петропавловский, Поворинский, Репьевский и Терновский. Чаще бешенство регистрировалось в Аннинском, Лискинском, Россошанском районах и городе Воронеж.

ВКУСНАЯ ПРИВИВКА

Если домашних и даже бродячих животных можно защитить от заболевания с помощью прививок, то в случае в дикими все немного сложнее. Рост численности лис и волков создает угрозу для распространения болезни, которая постоянно циркулирует в их популяции. Для таких животных используют съедобную вакцину. Ее раскладывают по лесам в виде приманки. Съев такую «прививку», зверь временно получает иммунитет против бешенства.

По данным управления, в последние три года, для профилактики бешенства в дикой фауне использовалось более 900 тысяч доз вакцины ежегодно. А в 2021 году запланировано применение 2 млн доз.

ОТСТРЕЛ ЛИС И ВОЛКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

Также в целях профилактики заболеваемости животных бешенством в области вакцинируют продуктивных и непродуктивных животных, проводят диагностические исследования.

Важным средством профилактики распространения бешенства в дикой природе является регулирование численности с помощью отстрела животных, являющихся постоянным источником болезни. Однако в нашей области эта работа пока пробуксовывает (подробнее об этом читайте здесь).

- В каждом случае регистрации заболевания животных бешенством на очаг накладываются ограничения (карантин), - рассказали в управлении ветеринарии. - Комплекс мероприятий по ликвидации очагов бешенства включает профилактические, диагностические, ограничительные мероприятия.