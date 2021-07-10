Обвиняемому в растрате экс-ректору Колодяжному разрешили гулять в Воронеже

Адвокату обвиняемого в растрате экс-ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергею Колодяжному удалось добиться для своего подзащитного пребывания на свежем воздухе. Суд разрешил ему ежедневные трехчасовые прогулки. Об этом сообщили в суде.

Напомним, дело бывшего ректора опорного вуза передали в суд. Первоначально предполагалось, что рассматриваться оно будет в Центральном районе. Однако Колодяжный усомнился в объективности воронежских судей плюс ко всему предположил, что слишком большой интерес со стороны прессы к его фигуре. Так что защита попросила кассационный суд в Саратове подобрать регион для рассмотрения его уголовного дела.

Экс-руководителя ВГТУ арестовали в начале марта 2020 г. Бывшему ректору инкриминировали получение взяток в особо крупном размере на сумму около 72 млн рублей.