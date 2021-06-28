Экс-ректор воронежского опорного вуза просит кассационный суд в Саратове подобрать регион для рассмотрения его уголовного дела

Фото из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский областной суд вернул уголовное дело о присвоении вверенного имущества на 53 млн рублей бывшего ректора опорного вуза Сергея Колодяжного. Ранее защита ученого просила передать его для рассмотрения в другой регион. Однако при этом в документе не указала, в какой именно суд – действующий на территории одного с Воронежской областью кассационного округа или нет.

Как рассказали в Ленинском райсуде 28 июня им поступило уточненное ходатайство Колодяжного об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела на рассмотрение в суд другого региона, но входящего в судебный округ Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Теперь там будут принимать решение

Экс-глава вуза и его защита все также полагают, что имеются обстоятельства, связанные с личностью Колодяжного, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность воронежских судей. Эти обстоятельства касаются личности обвиняемого, как депутата облдумы и ректора. Именно чины и ранги вызывают большой общественный резонанс.

Напомним, изначально Колодяжного обвиняли в мошенничестве, но затем дело переквалифицировали. В итоге ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере»). Почти год бывший ректор провел в СИЗО, а затем его отпустили под домашний арест.

По версии следствия, бывший ректор с 2015-го по 2020-й начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза. По подсчетам следователей, он мог похитить более 58 млн рублей, которые «обратил в свою пользу».