Стало известно о состоянии курьера «Яндекс.Еда», попавшего в ДТП в Воронеже

Здоровью молодого человека ничего не угрожает Фото: из архива «КП»

Представитель сервиса «Яндекс.Еда» рассказал «Комсомолке» о состоянии юного сотрудника службы доставки, который днем 9 июля попал под машину на улице Среднемосковской. Напомним, подросток ехал по проезжей части на велосипеде, когда его сбил автомобиль «БМВ» под управлением 32-летней девушки. Молодого человека доставили в больницу.

- Мы связались с курьером из Воронежа сразу после инцидента, когда он был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды. - У курьера травма ноги, ему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как и у всех курьеров-партнеров сервиса, у него есть бесплатная страховка на сумму до 2 млн рублей во время работы на слотах.

Для получения компенсации пострадавшему надо будет предоставить справку из больницы после выписки. В сервисе также пообещали оказать работнику всю необходимую юридическую помощь.