В Воронеже юный доставщик сервиса «Яндекс.Еда» попал под машину

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу, 9 июля, на улице Среднемосковской в Воронеже попал под колеса автомобиля молодой человек – курьер сервиса доставки «Яндекс.Еда». Авария произошла в районе дома №69 по улице Среднемосковской в 13.55.

Как сообщили в городском УГИБДД, подросток (возраст его уточняется) ехал на велосипеде и попал под колеса автомобиля «БМВ», за рулем которого сидела 31-летняя девушка. С места аварии пострадавшего увезла скорая. Какие у него травмы, официально не сообщается, но очевидцы говорят, что пострадали ноги и голова.

Причину ДТП, а также все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским в ходе проверки.