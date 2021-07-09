Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июля 2021 16:35

В Воронеже юный доставщик сервиса «Яндекс.Еда» попал под машину

Подростка увезла скорая
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 9 июля, на улице Среднемосковской в Воронеже попал под колеса автомобиля молодой человек – курьер сервиса доставки «Яндекс.Еда». Авария произошла в районе дома №69 по улице Среднемосковской в 13.55.

Как сообщили в городском УГИБДД, подросток (возраст его уточняется) ехал на велосипеде и попал под колеса автомобиля «БМВ», за рулем которого сидела 31-летняя девушка. С места аварии пострадавшего увезла скорая. Какие у него травмы, официально не сообщается, но очевидцы говорят, что пострадали ноги и голова.

Причину ДТП, а также все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским в ходе проверки.