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Спорт8 июля 2021 19:42

Воронежская гимнастка вошла в состав сборной России на Олимпиаде в Токио

Ангелина Мельникова ранее продемонстрировала свой высокий уровень на чемпионате Европы
Олег ИВАНОВ
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Гимнастка недавно удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии

Гимнастка недавно удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии

Фото: sportgymrus.ru

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова вошла в состав сборной России на Олимпиаде-2021 в Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. О попадании в олимпийскую сборную воронежской спортсменки стало известно еще в июне во время Кубка России.

Гимнастка недавно удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии. В вольных упражнениях она, например, завоевала серебряную медаль. Всего же на прошедшем чемпионате Европы в швейцарском Базеле на счету Ангелины Мельниковой четыре медали: золото на брусьях, два серебра в многоборье и в вольных упражнениях и бронза в опорном прыжке. Воронежская гимнастка стала четырехкратной чемпионкой континента.

Ангелина Мельникова также становилась серебряным призером в командных соревнованиях на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.