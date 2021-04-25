Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова вновь стала чемпионкой Европы

Ангелина Мельникова со второй попытки выступила на брусьях гораздо увереннее. Фото: sportgymrus.ru

В субботу, 24 апреля, воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в упражнении на брусьях, проходящем в швейцарском городе Базель. Она доказала, что этот вид ее «коронный». И развеяла все сомнения по этому поводу после ее досадного падения в многоборье именно в этом упражнении.

Мельникова получила от судей 14,500 балла. Ангелина – уже четырехкратная чемпионка Европы! Второе место - тоже у россиянки Владиславы Уразовой (результат – 14,333). Третьей стала Эмели Морган из Великобритании (14,100).

Ангелина взяла еще и бронзу в опорном прыжке, набрав 14,416 балла. В этом упражнении золото у хозяйки соревнований швейцарской гимнастки Джулии Штайнгрубер (14,824). Второе место заняла британская спортсменка Джессика Гадирова (14,466).

В опорном прыжке Ангелина завоевала бронзу. Фото: sportgymrus.ru

Напомним, в многоборье Ангелина Мельникова завоевала серебро, несмотря на два падения – в упражнениях на брусьях и на бревне. Таким образом, в активе воронежской гимнастки уже полный набор медалей этого чемпионата Европы.