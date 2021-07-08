Выпавшая с балкона многоэтажки под Воронежем женщина оказалась матерью двоих детей

Погибшая после падения с балкона 17-этажного дома на улице Рубиновой в поселке Отрадное Новоусманского района оказалась мать двоих детей. 31-летняя женщина погибла на месте. В это время в квартире оставались шестилетние двойняшки. Подробности сообщает портал «МОЁ! Online», 8 июля.

Соседи рассказали, что перед трагедией женщина сильно поругалась с мужем, хотя раньше таких конфликтов между ними не возникало. Мужчина якобы вышел на балкон, а его жена выбежала в подъезд. Спустя какое-то время тело женщины было обнаружено на козырьке второго этажа.

При этом знакомые семьи охарактеризовали погибшую как спокойную и заботливую жену и маму.

Следователи проводят проверку по факту трагедии и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили ранее в СУ СКР по Воронежской области.