Под Воронежем 31-летняя женщина выпала с балкона 17-этажки

ЧП произошло 7 июля примерно в 23-30 в поселке Отрадное Новоусманского района. Под окнами 17-этажного дома на улице Рубиновой местные жители увидели тело женщины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, и сообщили в правоохранительные органы.

Погибшей оказалась 31-летняя женщина. Об этом сообщили в Следственном управлении по региону 8 июля. Там уточнили, что по данному факту проводится проверка. Тело отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

– В данный момент опрашиваются очевидцы и иные лица, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в СУ СКР.