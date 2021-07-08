Воронежская область установила рекорд по числу зараженных коронавирусом за всю пандемию

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Днем в четверг, 8 июля, в Воронежской области подтвердили заражение коронавирусом сразу у 397 человек за сутки. Это максимальное количество новых случаев с начала пандемии. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Ранее антирекорд был зафиксирован 15 января 2021 года. Тогда региональный оперштаб рассказал о 395 новых заболевших ковидом.

Всего с начала эпидемии страшный диагноз был поставлен уже 93 405 воронежцам.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ковидом в Воронежской области за прошедшие сутки составляет 17,07, а за все время пандемии – 4012,55 случая на 100 тыс. населения.