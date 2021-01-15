С начала эпидемии количество зараженных в Воронежской области выросло до 51 669 человек. По данным оперштаба к 15 января, окончили лечение и выздоровели 46 124 пациента. Скончались 1 522 воронежца с подтвержденным COVID-19.Накануне главный санитарный врач региона Игорь Механтьев сообщил, что основная масса заболевших в течение недели - люди в возрасте 40-65 лет (53%) и 18-39 лет (25,5%). За последние семь дней на 16% выросло число зараженных старше 65 лет.Три центра реабилитации для переболевших COVID-19 готовят к открытию в регионе. На эти цели выделят 100 млн рублей. Если опыт признают эффективным, то работу подобных заведений расширят.С 18 января в области вернутся к очной работе все организации дополнительного образования. Школы с 11 числа функционируют в обычном режиме. На сегодня в регионе нет учебных заведении, полностью закрытых на карантин по коронавирусу. Из-за ОРВИ не работают один детский сад в Борисоглебске и школа в Грибановском районе.Борисоглебский райсуд оштрафовал на 15 тысяч мужчину за побег из ковидного отделения. Пациент попал в больницу 4 сентября. За две с половиной недели, проведенных в медучреждении, ему стало значительно лучше. И 21 сентября мужчина ушел из больницы, хотя врачи предупредили его об ответственности за нарушение.