Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже общественный транспорт перейдет на работу по расписанию»

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Воронежских перевозчиков обязуют пускать городской транспорт строго по расписанию. Об этом рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в ходе интервью студии «Губерния» и газете «Коммуна» 7 июля.

Говоря о транспортной реформе, градоначальник вспомнил ситуацию восьмилетней давности, когда по городу ездили старые автобусы непотребного вида. Сейчас же ситуация пусть не быстро, как хотелось бы, но меняется в лучшую сторону. Все и сразу исправить не получается, это будет болезненно и для пассажиров, и для перевозчиков, и для городского бюджета.

Поэтому начали свою работу с разработки документов: пересчитали сеть пассажирских перевозок. Правда, пока на бумаге минимизировали дублирование, запланировали увеличить троллейбусные маршруты с 4 до 7 и постепенно восстановить инфраструктуру для электротранспорта. Кроме того, обновление транспортной сети. В городе на линии вышли 140 новых газомоторных низкопольных современных автобусов.

– Когда она (бумага) сложилась, и ее изучили, сказали: да, это может «поехать». В том числе, в этой бумаге было и введение выделенных полос для общественного транспорта. И как конечный результат – переход на брутто-контракты, – пояснил Вадим Кстенин.

Кроме того, ввели безналичную оплату проезда, что положительно оценили горожане, поскольку сейчас таким способом оплачивается до 70% поездок. От этого выигрывает и бюджет – становится больше «белых» денег, и они поступают в качестве налогов. В 2020-м власти города договорились с платежной системой «Мир» о скидке в 4 рубля за поездку при оплате этой картой. Акцию, по словам мэра, планируют возобновить.

Также градоначальник обозначил планы на будущее. Он не исключает, что со временем город придет к вопросу реализации схемы работы по брутто-контрактам, когда государство оплачивает транспортную работу перевозчикам. А в связи с тем, что началось внедрение выделенных полос, власти будут рассматривать расписание для общественного транспорта.

– Государство дает задание перевозчику: ты должен сделать двадцать рейсов, вот тебе расписание. Ты должен минута в минуту приезжать по расписанию, сделать 20 рейсов и за это ты получишь, условно, 100 рублей. Если перевозчик сделал 19 рейсов – он оштрафован. Если перевозчик нарушил распорядок движения — он будет оштрафован. У государства при такой системе главная задача – выстроить контрольные функции и минимизировать собственную оплату перевозчику. У перевозчика главная задача – ничего не нарушать и получить максимальное количество средств за транспортную работу, — объяснил Вадим Кстенин.

Также глава региона обозначил следующий шаг на пути реализации транспортной реформы — введение транспортных карт.

– Мы сейчас уже рассматриваем этот вопрос, но не только для города Воронежа, но и для всей агломерации. И поэтому мы работу по внедрению транспортных карт проводим совместно с региональным правительством, — отметил Вадим Кстенин.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой Администрацией города Воронежа