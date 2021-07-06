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Общество6 июля 2021 20:33

В Воронеже иномарка сбила очередного мужчину на электросамокате

К счастью, водитель двухколесного транспортного средства не пострадал
Источник:kp.ru
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Очередная авария с участием электросамоката произошла в Воронеже на Московском проспекте сегодня утром, 6 июля. Daewoo Nexia сбила мужчину, который ехал на двухколесном транспортном средстве. Кто был виновником ДТП, пока проверяет полиция.

Подробности правоохранители пообещали предоставить чуть позже. Известно, что мужчина, раскатывавший на электросамокате, не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Буквально в пятницу, 2 июля, у дома №11а по улице Пушкинской автомобиль ВАЗ-21104 сбил мужчину на электросамокате. С места ДТП его доставили в больницу.