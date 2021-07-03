В центре Воронежа под колесами легковушки чуть не погиб мужчина на электросамокате

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в Воронеже у дома №11а по улице Пушкинской в 21:55 2 июля. Автомобиль ВАЗ-21104 сбил мужчину на электросамокате. С места ДТП его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, отечественной легковушкой управлял 23-летний парень. Он выезжал с прилегающей территории и поворачивал на улицу Пушкинскую, не успев затормозить сбил 38-летнего мужчину на самокате. Воронежец в этом время ехал ему на встречу со стороны 9 Января в сторону улицы Плехановской.

Правоохранители организовали проверку по факту ДТП.