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Общество5 июля 2021 17:10

Каждый пятый воронежец планирует привиться от коронавируса в ближайшее время

Часть людей пока воздерживаются от вакцинации из-за того, что переболели COVID-19
Олег ИВАНОВ
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Ранее мы писали, что уже более 409 тысяч наших земляков защитили себя от новой инфекции.

Ранее мы писали, что уже более 409 тысяч наших земляков защитили себя от новой инфекции.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 июля в Telegram-канале правительства Воронежской области подвели итоги опроса о вакцинации от COVID-19. Жителям региона предложили ответить на вопрос: «Привились ли они?»

Так, тех, кто уже прошел эту процедуру, оказалось больше всего - 42%. Ранее мы писали, что уже более 409 тысяч наших земляков защитили себя от новой инфекции.

Еще 20% респондентов также поддерживают вакцинацию и планируют привиться. Еще 16% жителей Воронежской области пока решили не проходить процедуру, так как переболели коронавирусом. Но тут нужно помнить, что и в этом случае иммунитет, к сожалению, образуется не навсегда.

В то же время 22% участвовавших в опросе, ответили, что они не собираются прививаться.

Им стоит напомнить, что в регионе началась третья волна коронавируса. Ежедневно регистрируется более трех сотен новых случаев COVID-19, в частности, за минувшие сутки диагноз ковид поставили 362 пациентам. За вчерашний день скончались еще 15 воронежцев.