Каждый пятый воронежец планирует привиться от коронавируса в ближайшее время

Ранее мы писали, что уже более 409 тысяч наших земляков защитили себя от новой инфекции. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 июля в Telegram-канале правительства Воронежской области подвели итоги опроса о вакцинации от COVID-19. Жителям региона предложили ответить на вопрос: «Привились ли они?»

Так, тех, кто уже прошел эту процедуру, оказалось больше всего - 42%. Ранее мы писали, что уже более 409 тысяч наших земляков защитили себя от новой инфекции.

Еще 20% респондентов также поддерживают вакцинацию и планируют привиться. Еще 16% жителей Воронежской области пока решили не проходить процедуру, так как переболели коронавирусом. Но тут нужно помнить, что и в этом случае иммунитет, к сожалению, образуется не навсегда.

В то же время 22% участвовавших в опросе, ответили, что они не собираются прививаться.

Им стоит напомнить, что в регионе началась третья волна коронавируса. Ежедневно регистрируется более трех сотен новых случаев COVID-19, в частности, за минувшие сутки диагноз ковид поставили 362 пациентам. За вчерашний день скончались еще 15 воронежцев.