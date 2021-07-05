В Воронежской области к 5 июля от коронавируса умерли еще 15 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 5 июля региональный оперштаб по противодействию коронавирусу озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки от последствий COVID-19 скончались еще 15 пациентов. Всего за пандемию в Воронежской области коронавирус убил 3 891 человека.

За вчерашний день еще 362 пациентам подтвердили диагноз ковид. Это новый антирекорд этого лета (в последний раз такое число было зафиксировано в феврале). Всего в регионе с начала наблюдений зарегистрировали 92 250 случаев коронавируса.

За 4 июля выписали 356 воронежцев. Всего болезнь смог победить 87 391 житель региона.