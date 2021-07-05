В Воронежской области от коронавируса привились более 35% жителей

из архива КП

По данным на утро 5 июля, в Воронежской области привили от коронавируса более 35% жителей. Об этом сообщил в своем телеграмм-аккаунте губернатор Александр Гусев. В количественном выражении это 409 273 человека.

В регионе продолжается работа над бесперебойной поставкой вакцин и удобством ее получения воронежцами.

Напомним, в регионе началась третья волна коронавируса. Ежедневно регистрируется более трех сотен новых случаев COVID-19, в частности, за минувшие сутки диагноз ковид поставили 362 пациентам. За вчерашний день скончались еще 15 воронежцев.