Воронежец рассказал об экологической катастрофе на реке Токай

Личная страница Александра Турцева в соцсети "Вконтакте"

Пользователь соцсети «Вконтакте» Александр Турцев сообщил на своей странице об экологической катастрофе, произошедшей а его родном селе Артюшкино Аннинского района.

- На длительном отрезке реки Токай по течению произошел массовый замор огромного множества рыбы разных видов, - сообщает Александр. - Она попросту всплыла на поверхность воды и раздулась, так же огромная часть еще лежит на дне. Большие стаи мальков, задыхаясь, пытаются высунуться из воды, чтобы набрать кислород. Картина очень ужасающая. Данная ситуация сильно ударила по экологической обстановке в селе, сократив популяцию разных видов рыбы. Даже местные жители опасаются купаться в реке.

Автор сообщения просит распространить эту информацию, чтобы привлечь внимание природоохранных органов для расследования причин ЧП.

Напомним, ранней весной похожая ситуация произошла на Усманке на территории Воронежского заповедника. Там причиной замора рыбы стал сброс сточных вод очистных сооружений соседней Липецкой области и предприятия по выращиванию овощей.