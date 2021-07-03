Прокуратура нашла нарушения после схода вагонов с рельсов в Воронежской области

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Транспортная прокуратура подвела итоги проверки после ЧП со сходом вагонов с рельсов на станции Лиски. В итоги нашлись многочисленные нарушения со стороны сотрудников Лискинского центра организации работы железнодорожных станций. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства 2 июля.

Прокуроры в адрес начальника Юго-Восточной дирекции управления движением внесли представление об устранении нарушений. 15 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, пятеро освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, еще три должностных лица попали под административную ответственность по ч. 6 ст. 11 КОАП. Они привлечены к штрафам.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 30 мая около 4:00. На путях общего пользования при производстве маневровой работы по роспуску грузового состава с рельсов сошли пять вагонов. В результате происшествия никто, к счастью, не пострадал. И ущерб окружающей среде не был причинен, ранее отметили в ЮВЖД.