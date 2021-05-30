Под Воронежем с рельсов сошел поезд с углем

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ЧП на железной дороге произошло в Воронежской области ранним утром 30 мая. В 4.00 на станции Лиски с рельсов сошел состав с углем.

- При производстве маневровых работ произошел сход шести грузовых вагонов. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет, - сообщили в пресс-службе управления ЮВЖД. - Причины схода вагонов устанавливаются. Для ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда со станций Лиски и Отрожка. На месте работает специальная комиссия ЮВЖД.

Сейчас пассажирские поезда идут через Лиски в штатном порядке. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00, звонок бесплатный.