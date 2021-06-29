В Воронеже таксист на иномарке врезался в столб и чудом остался жив

"Киа" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 29 июня, в 4.30 в Железнодорожном районе в микрорайоне Сомово случилось ДТП, лишь чудом обошедшееся без человеческих жертв.

В 500 метрах от дома № 143 по улице Конституции 33-летний таксист, житель Эртильского района, руливший «Киа-Рио», утратил контроль над машиной и врезался в столб. После сильного удара иномарка опрокинулась. Чудом уцелевший мужчина объяснил подъехавшим полицейским, что на машине взорвалось колесо.

Машине нужен достаточно дорогой ремонт. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

К счастью, обрыва в этом месте нет, иначе последствия ДТП могли быть гораздо страшнее. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка проверяют версию водителю и выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 28 июня в 19.35 неожиданный выезд на обочину «БМВ-318» отправил в больницу с тяжелыми травмами 15-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. 23-летнему водителю предстоит объяснить полицейским, почему он не справился с управлением.