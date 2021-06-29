Под Воронежем водитель «БМВ» сбил школьницу на велосипеде

15-летняя школьница в ДТП получила травмы, ее отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 28 июня, в 19.35 в Рамонском районе случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

23-летний водитель «БМВ-318», местный житель, ехал по улице Ленина села Березово. В районе дома № 73 он неожиданно резко вильнул в сторону и сбил двигавшуюся ему навстречу по обочине 15-летнюю девочку на велосипеде.

Школьницу отвезли в больницу, она получила тяжелые травмы. Полицейские разбираются, почему водитель совершил такой странный маневр.

- Всего 28 июня в Воронежской области случилось 112 ДТП, из них 78 – в Воронеже, 26 – в районах, и 8 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 11 человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и еще пятерых выехавших на встречную полосу.